Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel