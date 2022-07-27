Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı. Güncel AA / Ayşe Şensoy Boztepe Güncel Haberler Son Dakika

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