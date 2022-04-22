Son dakika haberleri: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu" - Haberler

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Son dakika haberleri: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu'

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur" denildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Bekir Can Kerek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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