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Son dakika haberleri! MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)

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Son dakika haberleri! MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)

Gelen son dakika haberine göre BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEKPençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un cenazesi, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Mehmet Akif Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un cenazesi, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Mehmet Akif Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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