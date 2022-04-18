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Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" paylaşımında bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi. 


Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik, Twitter, Güncel, Haberler

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