Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.
Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Esin Işık - Güncel