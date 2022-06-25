Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı - Haberler

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Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

AA - Esin Işık - Güncel
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Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

AA / Esin Işık - Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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