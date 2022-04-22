MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi - Haberler

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MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Terörist, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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