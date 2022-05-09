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Son dakika haber... 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/ Ypg'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zeytin Dalı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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