Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe Yıldırım' ve ' Fırat Kalkanı' bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel