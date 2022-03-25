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Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe Yıldırım' ve 'Fırat Kalkanı' bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe Yıldırım' ve ' Fırat Kalkanı' bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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