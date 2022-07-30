Son dakika haberleri | MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri | MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri | MSB:  13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığında olan 13 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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