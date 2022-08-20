Malatya haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Malatya haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Olcay Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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