Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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