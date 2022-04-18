Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
AA / Mehmet Tosun - Güncel