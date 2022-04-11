Son dakika haberleri... Mozambik'te Ensar'us Sunna'nın saldırısında 2 asker öldü

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün saldırısı sonucu iki askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Cabı Delgado'nun Nangade bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği, dört askerin yaralandığı aktarıldı.

Çatışmada Ensar'us Sunna örgütü üyelerinden kaç kişinin öldüğüne dair açıklama yapılmadı.

Bölgede sık sık çatışmalar yaşanırken, son olarak 6 Nisan'da bir köye saldırı düzenlemişti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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