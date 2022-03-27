Son dakika haberleri: Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı

ALAŞEHİR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, önce otomobile ardından da belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Kaya (20) hayatını kaybetti, arkasındaki Melih Uludere (18) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Kaya yönetimindeki 45 AHC 053 plakalı motosiklet, önce karşı yönden gelen Ü.Ş. (37) yönetimindeki 06 HA 3553 plakalı otomobile ardından S.K. (52) yönetimindeki 45 ACN 500 plakalı belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Kazım Kaya ve motosikette yolcu olarak bulunan Melih Uludere, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım Kaya tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Melih Uludere ise tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.