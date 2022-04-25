Son dakika haber | Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 17 Nisan günü Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan T. idaresindeki 01 BKR 59 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı istikametinden gelirken, Mustafa B. yönetimindeki 80 LP 940 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulup yere düşerek yaralandı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel