Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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Son dakika haberler... İZMİR'de, park halindeki motosikletin kilidi kırılarak çalınma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İZMİR'de, park halindeki motosikletin kilidi kırılarak çalınma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Karakaya, park halindeki motosikletinin çalındığını fark edince polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişinin, motosikleti önce sürüklediği ardından kilidi kırarak uzaklaştığı belirlendi. Polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.