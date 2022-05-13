KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - 'Motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala ölüme böyle gitmişler

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde Hüseyin Sinan Turan (40) ve eşi Ayşenur Turan'ın (26), devrilen motosikletle 'motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala bariyerin altından geçerek, yaşamını yitirdiği kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Turan çiftinin, viraja girerken devrilen motosikletle bariyerin altından geçtiği görüldü.

Kentte şirkette çalışan 1,5 yıllık evli Hüseyin Sinan Turan ve Ayşenur Turan çifti, motosikletli bir grup arkadaşı ile pazar günü gezmek için Kızılcahamam ilçesine gitti. Dönüşte Hüseyin Sinan Turan'ın kullandığı 06 G 0080 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Kızılcahamam Kargasekmez mevkisindeki virajda devrildi. Turan çifti yan yatan motosikletle birlikte virajın başladığı noktada bariyerlerin altındaki boşluktan geçti. Motosiklet parçalanırken, Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala boşluktan geçerek ölen Turan çiftinin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, DHA'ya yaptığı açıklamada Sinan ve Ayşenur'un motor kullanmayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi ama olmadı. İkisini de kaybettik" demişti.