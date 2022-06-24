Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Sandu AB'nin "aday ülke" statüsü kararını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Sandu AB'nin "aday ülke" statüsü kararını değerlendirdi Açıklaması

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Sandu AB'nin 'aday ülke' statüsü kararını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'nin (AB) Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi yönündeki kararının "tarihi" olduğunu belirtti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'nin (AB) Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi yönündeki kararının "tarihi" olduğunu belirtti.

Sandu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Moldova için tarihi bir gün. AB bize aday ülke statüsünü verdi. Moldovalılara refah ve imkan, ülkeye de düzen getirecek AB yolundayız. Zor bir yol bizi bekliyor. Bu yol çok çalışmamızı ve gayret etmememizi gerektirecek. Vatandaşlarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Moldova'nın AB'de geleceği var." ifadelerini kullandı.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku da ülkesinin AB yolunda "sabırlı" olması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin reform edilmesi konusunda yapılacak çok iş var." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Avrupa Birliği Moldova Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title