Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Sandu AB'nin 'aday ülke' statüsü kararını değerlendirdi Açıklaması

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'nin (AB) Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi yönündeki kararının "tarihi" olduğunu belirtti.

Sandu, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Moldova için tarihi bir gün. AB bize aday ülke statüsünü verdi. Moldovalılara refah ve imkan, ülkeye de düzen getirecek AB yolundayız. Zor bir yol bizi bekliyor. Bu yol çok çalışmamızı ve gayret etmememizi gerektirecek. Vatandaşlarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Moldova'nın AB'de geleceği var." ifadelerini kullandı.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku da ülkesinin AB yolunda "sabırlı" olması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin reform edilmesi konusunda yapılacak çok iş var." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı.