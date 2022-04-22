MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi - Haberler

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MİT, üst düzey 2 PKK/YPG'liyi Suriye'nin kuzeyinde operasyonla etkisiz hale getirdi

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ Ypg'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan 2 teröriste MİT tarafından 20 Şubat'ta Aynularab'da operasyon yapıldı.

PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Suriye, Kobani, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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