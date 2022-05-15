Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta... - Haberler

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Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta...

Son dakika haberleri... MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

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