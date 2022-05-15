Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta... - Haberler

Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
Son dakika haberleri... MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.
MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.
AA / Ferdi Türkten - Güncel