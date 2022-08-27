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Son dakika haberleri... MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberleri... MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Irak Güncel Haberler Son Dakika

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