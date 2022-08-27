Son dakika haberleri... MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi. MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi. MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Irak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.