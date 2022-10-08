Son dakika haberleri | MİT, Irak'ın kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi Güncel Haberler Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi. Kaynak: AA / Güncel Gara Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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