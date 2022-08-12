Son dakika haberleri | MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz...
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Son dakika haberi: MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.
MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.
AA / Ferdi Türkten - Güncel