Haber : Son dakika haberleri | MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz... - Haberler

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Son dakika haberleri | MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz...

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Son dakika haberleri | MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz...

Son dakika haberi: MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.

MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Suriye YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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