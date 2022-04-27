Mısır'da otobüs kazası: 2 ölü, 44 yaralı - Haberler

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Mısır'da otobüs kazası: 2 ölü, 44 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- Mısır'da otobüs kazası: 2 ölü, 44 yaralı Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Güney Sina Valiliği bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

- Mısır'da otobüs kazası: 2 ölü, 44 yaralı

KAHİRE - Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Güney Sina Valiliği bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Güney Sina Valiliği'ndeki bir yolda gerçekleşen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralananlar arasındaki 13 kişinin Mısırlı polisler olduğu aktarılırken, olay yerine 17 ambulans, sivil savunma ve itfaiye ekibi gönderildi. Hayatını kaybedenler ve yaralılar Sharm El- Sheikh Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılması için savcılığa haber verildi.

Yol güvenliğinin yetersizliği, bakımsız altyapı ve trafik düzenlemelerindeki eksikler nedeniyle Mısır'da her gün ölümcül kazalar yaşanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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