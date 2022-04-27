- Mısır'da otobüs kazası: 2 ölü, 44 yaralı

KAHİRE - Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Güney Sina Valiliği bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Güney Sina Valiliği'ndeki bir yolda gerçekleşen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralananlar arasındaki 13 kişinin Mısırlı polisler olduğu aktarılırken, olay yerine 17 ambulans, sivil savunma ve itfaiye ekibi gönderildi. Hayatını kaybedenler ve yaralılar Sharm El- Sheikh Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılması için savcılığa haber verildi.

Yol güvenliğinin yetersizliği, bakımsız altyapı ve trafik düzenlemelerindeki eksikler nedeniyle Mısır'da her gün ölümcül kazalar yaşanıyor.