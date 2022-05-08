Son dakika haberleri: MİNİBÜS TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüda-i Kaplıcaları yolunda takla atan minibüsün şoförü Yalçın Karabaş(25) hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüda-i Kaplıcaları yolunda takla atan minibüsün şoförü Yalçın Karabaş(25) hayatını kaybetti.
Kaza dün saat 22.30 sularında Sandıklı ilçesi Hüda-i Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Sandıklı ilçe merkezine seyir halindeki Yalçın Karabaş yönetiminde ki 27 VM 470 plakalı minibüs, virajda şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan araziye çıkarak takla attı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken minibüs şoförü Yalçın Karabaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılığın incelemesi sonrası Yalçın Karabaş'ın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel