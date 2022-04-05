Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2) - Haberler

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Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIManisa'nın Salihli ilçesinde, Abdülkerim Okay'ın durakta minibüs bekleyen D.G.'ye cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Abdülkerim Okay'ın durakta minibüs bekleyen D.G.'ye cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olayın ardından D.G.'nin duraktan ayrılmasından hemen sonra şüpheli Okay'ın tam ters istikamete doğru kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,


Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Son dakika haberleri! Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Salihli, Minibüs, Manisa, Güncel, Haberler

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