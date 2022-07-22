İzmir haberi! Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi İzmir haberlerine göre Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından milli imkanlarla geliştirilip üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından milli imkanlarla geliştirilip üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi. Jandarma ekipleri, İzmir'in Balçova ilçesindeki Levent Marina'da, "ASBOT KN-35" tipi 2 botu teslim aldı. ASFAT'ın jandarmaya teslim ettiği "ASBOT KN-35" tipi bot sayısının, böylece 7'ye ulaştığı bildirildi. Botların, jandarmanın ihtiyaçları doğrultusunda, vakum infüzyon teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden inşa edildiği ve Türk Loydu klaslı oldukları belirtildi. Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi. Teslim alınan iki botun, Şanlıurfa ve Konya'ya gönderileceği bildirildi. AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Güncel Haberler

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