Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Özer, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Özer, mesajında, "Milli Mücadele'mizin hem yurttaki hem dünyadaki sesi olması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurularak bugün de milletimizin coğrafyamız ve dünyadaki sesi, gözü ve kulağı olmaya devam eden Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu misyonda emeği olan tüm kurum çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.