Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Muğla'nın Milas ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çamköy Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. AA / Güncel Muğla Güncel Haberler

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