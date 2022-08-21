Son dakika haberleri... MHP Edirne İl Yönetimi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tercan, MHP'nin kapılarının şehit ailelerine sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Üzerlerine düşeni yerine getirmenin asli görevleri olduğunu aktaran Tercan, "MHP İl Yönetimi olarak her daim iyi olacağız, iyilik yapacağız. Bize yakışan budur ve unutmamalı ki herkes kalbinin güzelliğine göre nasiplenir yapılan iyiliklerden. Şehit ailesi fertlerinin hepsi öyle güzel insanlar ki, gülünce çiçekler açar yüzlerinde. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aynı zamanda din, vatan, millet ve namus yolunda canlarından geçmiş olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Faruk Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tercan ve beraberindekilere teşekkür etti.