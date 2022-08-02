Son dakika haberleri | Mevsimlik işçiler ile mahalleli kavgasında yaralanan 6 kişi, taburcu oldu

BURSA'da, kadına laf atıldığı iddiasıyla toplanan mahalleli ve mevsimlik işçiler arasındaki silah, bıçak, sopa ile taşların kullanıldığı kavgada yaralanan 2'si polis, 2'si bekçi 6 kişi, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Polisin havaya ateş açıp, dağıttığı kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Girne Sokak'taki inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu kadına laf attığı iddiasıyla mahalleli toplandı. Mahalleli ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanıp, yaralandı. Olay sırasında inşaata kaçan mevsimlik işçiler, 200 kişilik gruba taş ve tuğlalarla saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla ateş açıp karşılık verdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Polis ve bekçiler, tarafları dağıtırken, inşaattan atılan tuğlalar, polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet etti. Polisler, havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.