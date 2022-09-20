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Son dakika haberleri... Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı

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Son dakika haberleri... Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı

Son dakika haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren Perşembe gününe kadar süreceğini ani sel, su baskınına karşı vatandaşları dikkatli olmaya karşı uyardı.

Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve güney kesimlerinde de "yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

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