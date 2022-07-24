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Son dakika haberleri! Mescid-i Haram'da 2015'teki vinç kazası davasının yeniden görülmesine başlandı

AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
Son dakika haberleri! Mescid-i Haram'da 2015'teki vinç kazası davasının yeniden görülmesine başlandı

Son dakika gündem haberi: Suudi Arabistan'da 11 Eylül 2015'te Mescid-i Haram'da yaşanan vinç kazasıyla ilgili davada yargılamanın yenilenmesi kararı alınmasının ardından ilk duruşma yapıldı.

Suudi Arabistan'da 11 Eylül 2015'te Mescid-i Haram'da yaşanan vinç kazasıyla ilgili davada yargılamanın yenilenmesi kararı alınmasının ardından ilk duruşma yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme Birinci Dairesi, Mescid-i Haram'daki kazayla alakalı daha önce verilen tüm kararların iptal edilerek, yargılamanın yenilenmesine hükmetti.

Mescid-i Haram'da 110 kişinin hayatını kaybettiği olaydan 7 yıl sonra davanın duruşması yeniden yapıldı ancak duruşma tarihine ilişkin bilgi verilmedi. 13 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında 10 sanık hazır bulundu.

İlk celsede sanıklar hakkında vincin düşmesine neden olan ihmal ve kusur suçlamalarıyla ilgili suç dosyası okundu.

Sanıkların mahkemeden savunma için süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni duruşmanın tarihine ilişkin bilgi alınamadı.

Mescid-i Haram'da 11 Eylül 2015'te tavaf alanının genişletme çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle vincin düşmesi sonucu aralarında Türk ve İranlıların da olduğu çeşitli uyruklardan 110 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kazayla alakalı açılan davada 2017'de sanıklara beraat kararı verilmiş, yapılan itirazlar sonucu 2021'de dava tekrar görülmüş ve beraat kararları onanmıştı.

İran'dan tazminat talebi

İranlıların da öldüğü kazayla ilgili olarak İran, Suudi Arabistan'dan tazminat talep etmişti.

Dönemin İran Hac ve Ziyaret Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Raşidiyan, 2019'da Suudi Arabistan'dan hukuki süreçte etkili adımlar atmasını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesini istemişti.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

Suudi Arabistan Eylül İran Güncel Haberler Son Dakika

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