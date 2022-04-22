Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 5 ilde, kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ev hapsi alırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de yaşayan H.T., kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' ile 168 TL dolandırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları kişilerden fotoğraf düzenleme programı ile hazırladıkları 'sahte bahis kuponları' üzerinden kazanmış gibi gösterip, vergi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

SAHTE KUPON DÜZENLEMİŞLER

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralara ilişkin hesap hareketlerini siber polisi, 9 aylık teknik ve fiziki takiple inceledi. Şüphelilerin sosyal medya araçlarını kullanarak iletişim kurdukları vatandaşlardan fotoğraf düzenleme uygulamasıyla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarıı belirlendi. Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda kimliği belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli Gaziantep, Hatay, Kars ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, çok sayıda sim kart ve hafıza kartları ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., L.Ö., C.Y., S.E., B.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.I. ev hapsi alırken, H.M.Z., ve H.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel