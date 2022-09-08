Son dakika haberleri | Mersin'deki Orman Yangınlarında Soğutma Çalışmaları Sürüyor. Başkan Seçer:  "Tüm İmkanlarımızla Başından Beri Bölgedeyiz"

Son dakika haberlerine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, soğutma çalışmalarının devam ettiği Gülnar ve Silifke ilçelerindeki orman yangını bölgelerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bölge halkının acısını paylaşan Başkan Seçer, çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Belediyenin tüm imkanlarıyla yangının başında beri bölgede olduklarını söyleyen Başkan Seçer, “Sahadaki arkadaşlarımız cansiperane ve kahramanca çalışıyorlar, teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Tüm Mersin’imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çalışanların emeğine, yüreğine sağlık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, soğutma çalışmalarının devam ettiği Gülnar ve Silifke ilçelerindeki orman yangını bölgelerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bölge halkının acısını paylaşan Başkan Seçer, çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Belediyenin tüm imkanlarıyla yangının başında beri bölgede olduklarını söyleyen Başkan Seçer, "Sahadaki arkadaşlarımız cansiperane ve kahramanca çalışıyorlar, teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Tüm Mersin'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çalışanların emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Söndürme ve soğutma çalışmaları yakından takip eden Başkan Vahap Seçer, Gülnar Büyükeceli'de başlayan ve Silifke Yeşilovacık'a kadar inen yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Seçer, ilk olarak, Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne, oradan da Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne geçerek hem çalışmaları inceledi hem vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BÜYÜKŞEHİR, TÜM EKİPLERİNİ BÖLGE İÇİN SEFERBER ETTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile seferber olduğu yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve çevre illerden gelen destek itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık 6 ay önce köpük tankı aparatı takılarak bu tür yangınlarda yangın söndürme aracına dönüşen Mersin genelindeki TOMA'lardan da yangın ile mücadelede faydalanıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen mobil mutfak TIR'ını da gezen Başkan Seçer, '1 Ekmek 1 Çorba' aracının bulunduğu bölgede de incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerine, sağlık ekiplerine ve itfaiye erlerine kolaylıklar dileyen Seçer, daha sonra yangından kısmi olarak etkilenen Pinepark Otel'e geçti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Silifke Hırmanlı'da yer alan AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Seçer, Yeşilovacık'ta da vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, son olarak da Gülnar Büyükeceli'de yer alan Orman İşletme Müdürlüğü Büyükeceli Yangın İlk Müdahale Ekibi binasında, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ile bir araya geldi.

"YANGININ YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN ÜSTÜN BİR GAYRET GÖSTERİLDİ"

Başkan Seçer, Gülnar'da yangın ile ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulunarak, "Geçen yıl da bu tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün birimler kendi alanlarında, sorumluk alanlarına müdahale ediyorlar. Ama sorumluluk alanımız olmayan yerlere de bizler belediyeler olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Yerleşim yerleri ve köyler belediyelerin sorumluluk alanları. Orman yangınının bu yerlere sıçramaması için arkadaşlarımız üstün gayret sarf ediyorlar. Dün sabah başlayan yangın, akşam saatlerinden sonra rüzgarın da etkisiyle şiddetlendi. 11 il ve ilçeden gelen takviye ekipler, belediyemizin ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına katkı sundular. Bu çalışmalar sabaha kadar devam etti ve halen de devam ediyor" dedi.

"RÜZGARIN ESİŞ YÖNÜ VE ŞİDDETİ SÜRECİ ETKİLİYOR"

Yangın bölgesinde sabah saatlerinden bu yana incelemelerde bulunduklarını anlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Yangın bölgesindeyiz. Sabahtan bu yana yaptığım incelemelerde gördüğüm, Hırmanlı Mahallemiz büyük bir tehlike atlatmış. Yangın, yerleşim yerine kadar gelmiş, ancak itfaiyenin üstün gayreti yangının evlere sıçramasını önlemiş. Yangının çıkış noktası, şu anda nükleer santral inşaatının da sürdüğü yer olan Büyükeceli. Büyükeceli'nin yerleşim yerinin hemen kıyısına kadar ilerleyen yangın, yine orada da alınan önlemler ve üstün çabalarla konutlara sıçramamış. Yine bu bölgede önemli bir nokta, Yeşilovacık Büyükeceli arasında Pinepark adında büyük bir otel var. Orayı da inceledim, gerçekten çok büyük bir tehlike atlatılmış. Ekipler hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Fakat, rüzgarın esiş yönüne bağlı olarak, ateş de yön değiştiriyor ve sıçrama ihtimali çok yüksek oluyor."

Başkan Seçer, yangına müdahale esnasında yaralanan personele de geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bazı personeller yaralandı. Yaralanan personellere acil şifalar diliyorum. Tabii insan hayatı kaybolmadı ama 'can kaybı yok' diyemeyiz. Çünkü ağaç da bir canlı, içindeki börtü böcek, hayvanlar da her biri birer canlı. Dolayısıyla üzüntü verici bir durum" dedi.

"TÜM MERSİN'İMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yayıldığını belirten Başkan Seçer, son olarak şunları söyledi:

"Mersin, orman bölgesi ve sıcak bir bölge. Dolayısıyla yangın ihtimalinin çok yüksek olduğu bölgelerin başında geliyor. Yangın da yaklaşık 26 bin dönümlük bir alanda meydana geliyor. Tüm Mersin'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."