Son dakika haberleri | Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2) - Haberler

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Son dakika haberleri | Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2)

Son dakika haberleri | Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2)

Gelen son dakika haberine göre TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta çıkan ve 4 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen orman yangını, tamamen kontrol altına alındı.

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TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta çıkan ve 4 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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