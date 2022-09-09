Mersin gündem haberleri: Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beydeğirmeni Mahallesi'nde E.A'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberleri: Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.