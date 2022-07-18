Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika haberler: Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde 280 gram esrar, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 40 sentetik hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Murat Pancar - Güncel Uyuşturucu Ticareti Jandarma Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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