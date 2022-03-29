Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan bir otomobili durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği desteğiyle yaptıkları aramada, aracın havalandırma ızgarası bölümüne gizlenmiş 940 gram esrar buldu. Şüpheliler M.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticari yaptığı iddia edilen R.R. ve Ö.T. de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların üst aramasında, bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.R. ve M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.