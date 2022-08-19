Son dakika haberleri... Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde sahte zabıta üniforması bulunan kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde sahte zabıta üniforması bulunan kişi gözaltına alındı. Tarsus Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, bir esnaf Ulu Cami yanındaki park içerisinde durumundan şüphe ettiği kişiyi zabıta ekiplerine bildirdi. Parka giden ekipler, üzerinde sahte zabıta üniforması bulunan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen S.M'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde noter onaylı bir belge, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Ekipler, üzerindeki üniformaya el koydukları S.M'yi polise teslim etti. Gözaltındaki S.M'nin işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Tarsus Mersin Zabıta Güncel Haberler Son Dakika

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