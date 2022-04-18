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Son dakika haberleri... Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

Kocahasanlı Mahallesi'nde, Y.D.S'nin idaresindeki 33 V 8670 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Daşbaş'a (55) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Daşbaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Güncel

Münir Karaloğlu, Kocahasanlı, Otomobil, Mersin, Güncel, Haberler

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