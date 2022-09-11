Son dakika haberleri... Mersin'de otomobile ateş açıldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde Mustafa Kırgın (58) yönetimindeki 33 NLN 58 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Sürücü Kırgın ile araçta bulunan Orhan Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Kırgın kurtarılamadı. Orhan Y. ise götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerince fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Gazipaşa Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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