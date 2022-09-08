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Son dakika haberleri... Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde (2)

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Son dakika haberleri... Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde (2)

Gelen son dakika haberine göre SİLİFKE YOLU AÇILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

AYDINCIK-SİLİFKE YOLU AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydıncık - Silifke Devlet Yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

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