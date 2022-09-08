Son dakika haberleri... Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde (2)
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Gelen son dakika haberine göre SİLİFKE YOLU AÇILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.
AYDINCIK-SİLİFKE YOLU AÇILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydıncık - Silifke Devlet Yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel