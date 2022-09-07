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Son dakika haberleri! Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)

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Son dakika haberleri! Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)

Son dakika haber... 13 SAATTİR DEVAM EDİYORMersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını 13 saattir devam ediyor.

13 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını 13 saattir devam ediyor. 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ile yangına müdahale edildiği bildirildi.

5 PERSONEL YARALANDI

Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda orman yangınında 5 personelin yaralandığı ve tedavi için sağlık kurumlarına sevk edildiği belirtildi. Havanın kararmasıyla çevreyi aydınlatan alevlerin, rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçe sınırlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için saatlerdir sürdürdüğü çalışma, yoğun şekilde devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Büyükeceli Gülnar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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