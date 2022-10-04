Son dakika haberleri... Kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Mersin'in Gülnar ilçesinde atıl haldeki okul binasında çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde atıl haldeki okul binasında çıkan yangın söndürüldü.
Ardıçpınarı Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan tek katlı eski okul binasından alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel