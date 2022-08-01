Son dakika haberleri... Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Anamur ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
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Mersin'in Anamur ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Abanoz Yaylası'nda ikamet eden Ahmet Ceylan (49), kozalak topladığı sedir ağacından zemine düştü.
Yaralanan Ceylan, yakınlarının ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ceylan'ın cenazesi morga kaldırıldı.
AA / İbrahim Polat - Güncel