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Son dakika haberleri... Mersin'de kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Son dakika haberleri... Mersin'de kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir şüphelinin 65 yaşındaki kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir şüphelinin 65 yaşındaki kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki semt pazarına giden A.T'nin (65) kolyesi kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.A. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin adresinde ele geçirilen kolye de sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına, zanlının hızla üzerine koştuğu kadının boynundaki altın kolyeyi çalması, ardından yüzünü gizleyerek bölgeden kaçması yansıdı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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