Son dakika haberleri! Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda Son dakika gündem haberine göre Mersin'de, olası yangınlara karşı görevlendirilen jandarma ekipleri, havadan ve karadan devriye görevine başladı. Mersin'de, olası yangınlara karşı görevlendirilen jandarma ekipleri, havadan ve karadan devriye görevine başladı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanlardaki yangınların önlenmesi amacıyla başlatılan denetimler sürüyor. Jandarma komando birlikleri ile asayiş timlerinin görev aldığı çalışmalar, hem havadan hem de karadan yürütülüyor. Ekipler, ulaşılması güç noktaları dron kullanarak denetliyor. Ormanlık alanlara yakın mevkilerde oluşturulan kontrol noktalarında da araç sürücüleri durdurularak yangınlara karşı uyarı ve bilgilendirme yapılıyor. AA / Serkan Avci - Güncel Jandarma Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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