Son dakika haberleri | Mersin'de iki otomobilin çarpışma anı kamerada Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öğretmenler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanan olmayan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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