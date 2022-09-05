Son dakika haberleri! Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü
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Son dakika gündem haberi... Mersin'in Toroslar ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Toroslar ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şemsettin Türkmen'in kullandığı 06 DD 7568 plakalı su tankeri, Gözne kara yolunda bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel