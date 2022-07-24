Son dakika haberleri! Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Son dakika haberler... Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel